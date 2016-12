Pub





IVO LIVI OU LES DESTIN D'YVES MONTAND















Précipitez-vous voir ce spectacle !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



l'ouverture du rideau, je n'ai pas bien compris où nous allions? Mais une minute plus tard, Yves Montand agonisait, disant au personnel médical qui l'entourait qu'il n'avait rien à regretter, ayant eu une belle vie. Nous étions à l'hôpital de Senlis, le 9 novembre 1991, juste avant qu'il nous quitte.



Ce spectacle écrit par Ali BOUGHERABA et Christos MITROPOULOS, raconte toute la vie d'IVO LIVI, plus connu sous le nom d'Yves Montand.



C'est un show dynamique, on y rit beaucoup, Ali Bougheraba est un fantastique meneur de jeu, et il est très drôle.



La Mise en Scène est de Marc PISTOLESI.



Costumes: Virginie BREGER



Décors: Annie GIRAL et Olivier HEBERT.



Lumières: David DARRICARRERE



Son: Mathieu CACHEUR







Sur scène: Ali BOUGHERABA, Christos MITROPOULOS, Benjamin FALLETTO, Olivier SELAC, à l'accordéon et il signe tous les arrangements musicaux.

Camille FAURE-BULLE signe les Chorégraphies, elle est Edith Piaf, Simone Signoret, et tous les rôles féminins de l'histoire.



Cette jeune femme a beaucoup de talent, et une voix émouvante.



Une très belle représentation, dynamique, bien écrite, bien jouée.



On ne voit pas le temps passer et cela dure pourtant: 1H40



A voir !!!







Du Jeudi au Samedi à 19H00



Matinée le Dimanche à 17H00







THEÂTRE DE LA GAÎTE MONTPARNASSE



01 43 22 16 18







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 28-10-2016 à 28-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

