Pub





CHANT PéRINATAL > COM'AP



LA MUSIQUE DèS LE BERCEAU ?















Télécharger le PodCast "La musique dès le berceau ?"

Et si même dès la grossesse nous utilisions la musique pour favoriser une relation apaisée avec nos enfants ? - Muriel DUHEM (Yvelines Radio).



Pour cette première émission Communication Apaisée de la saison, je reçois Marie-Anne Sévin-Tulasne, associée de l'entreprise Sosten Animation Relationnelle qui forme des animateurs d'un nouveau genre : ces derniers utilisent leur activité comme un outil pour faire rêver, révéler les potentiels, redonner confiance, et installer des relations bienveillantes et coopératives.



Elle est par ailleurs fondatrice de l'Association Française de Chant Prénatal, musique et Petite Enfance.

Cette association propose sur Montigny-le-Bretonneux au Cabinet CIRCE et dès novembre sur Versailles à La Maternante des ateliers de chant prénatal et chanter avec bébé.



Marie-Anne nous ravit de ses extraits de chansons en direct et nous partage tous les bienfaits du chant avec les touts-petits, et même avant la naissance. Qu'il s'agisse du volet chant-émotions, chant-corps, ou chant-apprentissage, tout est

expliqué.



Fred de ZUT nous a appelé en direct. Ils sont actuellement sur la route pour une série de concerts suite à la sortie de leur nouvel album : ZUT, Y a un bug. Tout comme Marie-Anne, les ZUT travaillent dans les écoles à la création de chansons pour entre autres, favoriser la coopération.



Bravo à Sophie P. qui a gagné deux places pour leur prochain concert dans les Yvelines, le 10 décembre au Pecq où grands et petits pourront partager un chouette moment musical.





Retrouvez tous les liens sur ma page https://www.facebook.com/comapduhem/?fref=ts











Rédigé le 27-10-2016 à 27-10-2016 par Muriel DUHEM (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>