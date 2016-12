Pub





PETER PAN DE RETOUR à BOBINO















J'avais vu la première mouture de Peter Pan en 2011.



En 2014, j'avais découvert et bien aimé "PETER PAN, La Comédie Musicale".



Cependant, je disais déjà que c'était un "tantinet" trop long, que la fin s'étire trop pour les plus petits...



Alors, aujourd'hui, j'ai revu le spectacle avec mon petit-fils de 4 ans, et j'ai bien écouté aussi ce que disait la petite fille derrière moi, et celle qui était à ma gauche.



1) Les enfants ne retrouvent pas le code vestimentaire de Peter Pan.



2) Derrière moi, la petite fille a dit à sa maman: "Mais, ce n'est pas la même histoire?" Conciliante, elle a répondu, qu'il y en avait plusieurs...



La représentation a duré aujourd'hui 1H40, c'est beaucoup trop long.



Heureusement, à la fin, la disponibilité de tous les comédiens, pour faire des photos avec les enfants.



Comme la dernière fois, j'ai été particulièrement sensible au talent de Emilie VIDAL qui joue John.

Je salue aussi la totalité de la troupe, une distribution dynamique.



L'envol de Peter Pan,Wendy, Michaël et John, est une vraie réussite.



Cette affiche est un total succès, qui ne se dément pas, mais il y a - définitivement - dix minutes de trop.



Une production de Guy GRIMBERG, d'après Sir James M. BARRIE, adaptation de Martine NOUVEL.



Jusqu'au 7 Janvier 2017







BOBINO



01 43 27 24 24







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 26-10-2016 à 26-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

