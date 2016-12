Pub





STEVE & HEATHER > UNE HEURE AVEC



" UNE HEURE AVEC..." STEVE ET HEATHER















Télécharger le PodCast "" UNE HEURE AVEC..." STEVE ET HEATHER" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." Le duo Steve & heather à l'occasion de la sortie du clip " Bas les Pattes" - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Steve et Heather est le duo country du moment. Lui est français, elle, américaine et leur passion commune pour cette musique Made in USA dure depuis plus de 26 ans. Mais les choses ne semblaient pas si évidentes au départ. Après des débuts chaotiques avec plusieurs formations, Steve ne trouve pas « le truc, la chose indéfinissable qui fait qu’un groupe fonctionne ». Heather, alors à la production, décide un jour de le rejoindre sur scène, et là, c’est la révélation. Le duo Steve et Heather est né.

Couple à la ville comme à la scène, le cow boy et la cow girl sillonnent les routes de France et apportent un petit brin d’Amérique partout où ils passent. A Nashville, Tennessee, ils enregistrent avec de gros calibres de la country américaine.

Après un concert le 1er septembre au Petit Journal Montparnasse à Paris, ils tourneront en France en octobre et novembre (le 31 octobre près de Marseille pour le festival Master Team Country).



Fin 2011 , Sélectionnés parmi 128 groupes européens, Steve & Heather ont été élus meilleur Groupe de Country aux "Country Music Euro Masters 2011" ! Après un challenge scénique de 5 jours, entourés de leurs musiciens, ils ont remportés ce titre merveilleux ! La France est à l'honneur grâce à eux !





Un troisième album après « made in Nashville » et « country party » est en préparation et sortira au printemps prochain…

www.steve-heather.fr

Steve & Heather

Groupe Country Pop Rock Néo Country



Steve & Heather, Les Bonnie & Clyde de la Country

Critiques de l’album « country party »…

Georges Lang - RTL : "C'est un disque...très festif qui devrait plaire au public français...qu'il se situe bien au-dessus de ce que je peux entendre en provenance de France...Quant au « Midnight Jamboree », il est aussi la preuve que l'on peut aussi faire carrière dans ce genre de country...Steve & Heather vont "cartonner" cet été... »



Billy Block – 103WKDF (USA) : « Le CD « Country Party » est merveilleusement arrangé, avec des musiciens talentueux, des textes intelligents et une interaction vocale entre Steve & Heather exceptionnelle. »



Laurent Petitguillaume – RFM : Country Party c’est sympa et ça donne la pêche !



Rock & Folk : « …leur nouvel album est une réussite du genre… on peut apprécier l’efficacité de ce duo qui nous entraine dans les grands espaces et parvient à entretenir le souvenir de Johnny Cash et June Carter. »



Elodie Suigo - France Bleu National : Country Party est cohérant avec le 1er album de Steve & Heather avec une belle petite touche supplémentaire !



Gilles Dobbelaere - France 2 : « Steve & Heather, sublimes, respirent l’énergie et la joie de vivre Country ! »



Rédigé le 26-10-2016 à 26-10-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>