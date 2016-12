Pub





WWW.KITSCHETNET.FR > KITSCHETNET



BOB DIRHAM DANS NOTRE 200èME EN LIVE à L'ALIMENTATION GéNéRALE... ET DéS MAINTENANT DANS KITSCH ET NET !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec cette semaine, un nouvel artiste qui se produira le 25 lors de notre grande soirée concert pour notre 200ème à l’Alimentation Générale : le « flop singer » et songwriter énervé Bob Dirham !



Et il n’est pas seulement énervé parce qu’il était à 2 doigts de remporter le prix Nobel finalement attribué à..Bob Dylan ! En pleine préparation de son « Premier râle-bum« , il vous livrera 2 lives en avant première qui vous donneront envie d’en découvrir plus avec nous le 25 ! Nous vons conseillons de venir malgré tout, on ne sait jamais… Même si pour le moment, il n’a « jamais tué personne » !



Une soirée de gala pour s’éclater entre amis pour 5 euros seulement en prévente et 7 euros sur place ! Pour réserver vos places, c’est ici :



https://www.yesgolive.com/lalimentation-generale/soiree-kitsch-et-net-4-la-200eme-en-live



Au menu également de cette antépénultième avant notre 200ème en live, des reprises françaises incroyables, justement, de monsieur Dylan, mais aussi une vidéoKITSCH qui va vous émoustiller : les « Collaro shows » de Stéphane Collaro (alias Tonton mayonnaise), avec notamment la mythique séquence des Coco Girls (qui ont entre autres révélé une certaine Sophie Favier…) !



Souvenez-vous de leurs chansons façon « swing » d’avant-guerre en tenues de soubrette, parmi lesquelles « Ce mec est too much » !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 24-10-2016 à 24-10-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>