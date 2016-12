Pub





Une pièce écrite, mise en scène par Fabio ALESSANDRI, assisté de Sonia MASSON, et il en est l'un des deux interprètes.



A côté de l'auteur, sur scène l'excellent Yann COLLETTE.



C'est un spectacle très librement inspiré de l'écriture de PIRANDELLO.



Un décor minimum, un bureau, une chaise, un ordinateur et un store blanc qui fait office d'écran pour y projeter photos et vidéos.



L'histoire d'un auteur, devant sa page blanche, mais son personnage lui échappe, une dualité d'autant plus étonnante que l'un et l'autre ont le même aspect physique. Qui est qui?



Scénographie/Vidéos: Jean-Pierre BENZEKRI



Lumières: Jérôme BERTIN



Sons: Nicolas COULON







Du 19 octobre au 03 décembre 2016







Du Mardi au Samedi à 21H00



THEÂTRE LE LUCERNAIRE



Salle Paradis

01 45 44 57 34







Robert BONNARDOT







Ce spectacle a été vu par Fabienne SCHOULER.







Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



