Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



J’avais des chansons plein mes tiroirs, ça débordait de partout ! Dans des classeurs, sur des vieux carnets, sur des brouillons froissés, sur des cassettes, sur des vieilles bandes analogiques puis digitales... Aux fin-fonds de disques durs, fidèles gardiens d’une mémoire que j’ai une fâcheuse tendance à perdre. Des chansons de toutes les couleurs, écrites à l’eau des larmes, taillées dans l’éclat du rire, soufflées par mes illusions, mes interrogations, mes doutes, modelées au fond du puits de mes rêves avec patience, et d’autres avec une impatience fébrile, mais toutes, je vous le jure, avec passion…

Il ne fait pas bon pour des chansons vivre dans un tiroir. Elles pourraient bien s’y ennuyer, être oubliées… et puis mourir. J’ai donc décidé de leur faire prendre l’air, ce qui n’est pas complètement idiot quand il s’agit de chansons.

Grâce au Net, j’ai la possibilité de libérer aujourd’hui toutes ces mélodies, ces mots… sans forcément me mettre au garde-à-vous face à des sergents Majors.





