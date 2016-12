Pub





Télécharger le PodCast "La 200ème en live de Kitsch et Net avec Bob Dirham, le finaliste de la Nouvelle Star Mat Hood et la révélation québécoise Geneviève Morissette !"

Le mardi 25 octobre à 20h30 - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Kitsch et Net, l'émission de radio la plus kitsch des années 2010, fête sa 200ème émission en live le mardi 25 octobre à 20h30 à L'alimentation Générale !



Au menu : 3 artistes qui mettront le feu sur scène :



- Mat Hood, garnement au visage d'ange finaliste de la Nouvelle Star 2015.



- Bob Dirham, "Flop singer" et songwriter de mauvais poil



- Geneviève Morissette, nouveau phénomène venu du Québec, prochainement à la Cigale



Puis dès 23h, un set DJ déjanté, des cadeaux et de nombreuses surprises...et très certainement des guest stars ! Le tout pour 5 euros seulement en prévente et 7 euros sur place !



Pour participer à cet événement qui fera date et qui sera retransmis un peu partout en France et en Europe, inscrivez-vous dès maintenant à cette 200ème qui fera date ! Pour réserver vos places, c'est ici :



https://www.yesgolive.com/lalimentation-generale/soiree-kitsch-et-net-4-la-200eme-en-live



A mardi 25, et que le kitsch soit avec vous...



Rédigé le 22-10-2016 à 22-10-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

