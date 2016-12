Pub





LE PERRAY EN YVELINES > LES TALENTS DU JAZZ !



LES TALENTS DU JAZZ

















Un voyage sonore au pays du jazz et de ses influences. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Gil Evans est né le 13 mai 1912 à Toronto, Canada et mort le 20 mars 1988 à Cuernavaca au Mexique est un musicien de big band jazz : arrangeur, compositeur, chef d'orchestre et pianiste. Naturalisé américain, il est un innovateur important dans le modern jazz : cool jazz, jazz modal et free jazz.

Le Concerto d'Aranjuez pour guitare et orchestre en ré majeur est une œuvre célèbre du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo composée en 1939, lors de la dernière année du séjour à Paris du compositeur.







Rédigé le 23-10-2016 à 23-10-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>