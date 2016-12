LES ARTISTES ONT LA PAROLE PARIS > LES ARTISTES ONT LA PAROLE



MARC FRAYSSE SUR YVELINES RADIO EN COMPGANIE DE SOLENNE NAVARRE ET DE MICHEL BERGER

















Marc FRAYSSE ex Deputé de la region Rhone Alpes nous présente son nouveau single - Michel BERGER (Yvelines Radio).



Marc FRAYSSE dans les Artistes ont la Parole, nous présente son nouveau single en compagnie de Solène NAVARRE et de Michel BERGER.





A tout moment vous pouvez retrouver tous les podcasts de l 'émission sur le site officiel



http://www.michelbergeranimateurradio.fr



Rédigé le 23-10-2016 à 23-10-2016 par Michel BERGER (Yvelines Radio).

Document sans titre