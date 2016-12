Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



VLADIMIR JANKELEVITCH OU LA VIE EST UNE GENIALE IMPROVISATION















Télécharger le PodCast "VLADIMIR JANKELEVITCH ou LA VIE EST UNE GENIALE IMPROVISATION" Affiche

Une pensée qui ne meurt pas... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Ce spectacle est une compilation de la correspondance de Vladimir Jankelevitch, (1903-1985), avec Louis Beauduc.



Ils avaient 20 ans en 1923, étaient élèves à Normal Sup.



Ils se sont écrits et répondus, durant soixante années...







C'est Françoise SCHWAB, qui s'est chargée - avec talent - de ce travail.



Vladimir JANKELEVITCH, c'est un penseur important qui a traversé le XX° siècle.



On continue à propager ses idées.



C'est Bruno ABRAHAM-KREMER, qui fait revivre cette amitié épistolaire.



Corine JURESCO, signe la Mise en Scène.



Lumières: Arno VEYRAT



Création Sonore: Mehdi AHOUDIG



Régisseur: François DAREYS.

Le texte est si bien condensé, qu'il devient accessible à tous, c'est presque "La Philosophie pour les Nuls", en souhaitant que certains aient envie d'aller plus loin...



Une soirée d'optimisme flagrant !







Durée: 1H20











Du Mardi au Samedi à 19H00



Matinée le Dimanche à 15H00







THEÂTRE LE LUCERNAIRE



01 45 44 57 34







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 22-10-2016 à 22-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>