Pub





VERSAILLES > ECOLIBRIS > jardin et techniques de jardinage



JARDIN AGRO-éCOLOGIQUE AU JARDIN PARTAGé















Télécharger le PodCast "Jardin agro-écologique au jardin partagé" Affiche

Par et pour les Colibris de Versailles avec SOS Accueil - Renaud ANZIEU (Yvelines Radio).



Initié début 2015, le projet de jardin partagé à Versailles est entré dans une forme concrète en mai 2016. Une équipe de 15 jardiniers colibris permanents sont engagés et il est possible de les rejoindre.

Ou de venir renforcer les jardiniers occasionnels tous les samedis après midi.

Le jardin est ouvert à toute personne qui se réclame du mouvement des Colibris et qui souhaite juste venir donner un coup de main ou faire sa part.



Nous abordons la raison d'être de ce jardin, la rencontre de Philippe au démarrage des Colibris, les recherches d'un terrain et les activités en attendant.

Après ce fut le démarrage avec la rencontre avec SOS Accueil, et l'organisation en mettant tout en commun.

Nous posons les premiers actes avec cabanon et surtout le compost.

Vient l'installation de SOS Accueil, la position des planches de culture, les plantations, les résultats.

Nous échangeons longuement sur les techniques de jardinage naturel. Le merveilleux résultat des récoltes.

Pour terminer sur les projets sur le jardin et les jardins partagés des alentours. Invité(e)(s) au studio : PHILIPPE DOUILLARD LE RéFéRENT JARDINIER DES COLIBRIS DE VERSAILLES, SOPHIE SAVOIE RéFéRENTE JARDINIèRE DE SOS ACCUEIL ET ENFIN AVEC JOSéPHINE BLEUE CANDIDE ET MéDECINE DOUCE.



Rédigé le 21-10-2016 à 21-10-2016 par Renaud ANZIEU (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>