Le plaisir de revoir sur scène Sophie MOUNICOT - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une comédie dramatique de Javier MAESTRO, auteur argentin.



Une adaptation de Sébastiàn GALEOTA et de Stéphan DRUET, qui en signe une Mise en Scène inventive et réussie.



Quatre personnages, au service d'un patron Juif argentin, qui vit à Paris, se trouvent fort dépourvus quand le malheureux est mis en bière...



Hormis Rénata, épouse disparue, sans que l'on sache si elle en vie ou pas, monsieur Goldenberg n'a pas d'héritier connu... Alors la bande de "Pieds Nickelés", va imaginer un stratagème, pour capter l'héritage et rester vivre dans le domicile cossu.



Mais, le Notaire, va modifier tous les projets...



Sébastiàn GALEOTA, fait un beau numéro, mais Sophie MOUNICOT est, une fois de plus, éblouissante.



Après "C'est mon tour" au Théâtre des Mathurins et "Consensuelle", au Gymnase, elle revient sur scène dans cette pièce, où elle est merveilleuse.



Il y a aussi:



Philippe SAÏD, Emma FALLET et Antoine BERRY-ROGER, un comédien à suivre...

Décor: Olivier PROST



Lumières: Christelle TOUSSINE



Costumes: Denis EVRARD



Musiques: Maxime RICHELME



Chorégraphie: Christophe SEGURA.



Une comédie de Caractères, une belle production.







Durée: 1H20







J'ai souvent salué l'efficacité de l'ouvreuse de La Comédie Bastille. Elle est en congé de maternité, mais celle qui la remplace est tout aussi dynamique... Cela change de Théâtres comme le Daunou, où ils restent assis à l'arrivée des spectateurs...







Du Jeudi au Samedi à 21H00



Matinées Samedi et Dimanche à 17H00



LA COMEDIE BASTILLE



01 48 07 52 07











