Molière 2015 du Théâtre Musical - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Ils se sont rencontrés en 2001, ils sont devenus LES TISTICS en 2006, c'est là où j'ai découvert leur talent.



Ensuite, LA PEPINIERE THEÂTRE, L'OLYMPIA, et une première fois BOBINO.



Entre temps les TISTICS sont devenus LES FRANGLAISES, du nom de leur spectacle.



MOLIERE 2015 du Théâtre Musical.



Ils traduisent les plus grands standards internationaux, en Français, mot à mot, et c'est surprenant, voire surprisant !



Dans ce nouveau spectacle, Yoni DAHAN :(Jonathan), chante moins qu'à l'habitude, il est toujours le maître de cérémonie.



Une superbe distribution, et je vais commencer par mon coup de coeur:



Marsu LACROIX :(Claire). Une gestuelle charismatique, et son interprétation de "Non, je ne regrette rien", façon Franglaise, est un bijou.



Il y a aussi:



Saliha BALA: (Sandrine)



Quentin BOUISSOU (Jérémy, le Harold Llyod de la bande)

William GARREAU: (Julien)



Stéphane GRIOCHE: (Alexandre)



Philippe LENOBLE: (Pierre-Marie)



Adrien LE RAY: (Etienne)



Roxane TERRAMORSI: (Emilie)



Daphnée PAPINEAU: (Luna)



Romain PIQUET: (Bruno)



Laurent TAIEB: (Patrick)



PV NOVA: (Daniel)



Tous chanteurs, acrobates, danseurs et musiciens, bourrés de talent !!!



Et l'équipe;



Faustine CADIOU: (Régie)



ROMM: (Lumières)



Rotem JACKMAN: (Managment)



Jean-Luc SITRUK: (Son)



Philippe FEIRREIRA: (Régie Plateau)

Aude GALLIOU: (Prod. Exécutive)



Anna RIZZA: (Costumes)



Claire DJEMAH: (Habillage)







J'ai bien conscience que la liste est longue et n'intéresse pas tout le monde, mais il me semble normal de citer chacun, ils font partie intégrante du spectacle et de son succès !!!







Jusqu'au 14 Janvier 2017







Du Mercredi au Samedi à 21H00



Matinées les Samedis à 16H30







Durée: 1H40







BOBINO



01 43 27 24 24







Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 20-10-2016 à 20-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

