Des comédiens de talent ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



L'EPREUVE, est une pièce de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763), plus simplement dit MARIVAUX. Elle a été écrite en 1740.



Comme très souvent chez cet auteur, un modus operandi similaire. Pourquoi faire simple, quand cela peut être compliqué?



Alors, chacun se dissimule et se fait passer pour un autre...



Lucidor, arrivera-t'il à séduire Angélique au terme de cette EPREUVE ?



Des comédiens que je connais bien, et dont j'ai souvent salué le talent.



Dimitri MICHELSEN, comme Sandy FAHRI, et Laétitia RICHARD étaient de "Jacques et le Fataliste", au Théâtre 12.



Martin VERSCHAEVE, un Périmonyste, vu dans "Le Jouet abandonné", et l'inoubliée "Comtesse d'Escarbas".



Et avec Laure Trégouët, et la Compagnie des Hauts-de-Seine: "L'Humour ne meurt jamais" et "La Souricière".



Pierre CHAUSSARD, ("Beautiful People", "Don Quichotte ou Presque", "Peter Pan" à Bobino).

La Mise en Scène est de la talentueuse: Laétitia RICHARD.



Costumes: Rick DIJKMAN



Chorégraphie: Caroline COTTIER.







Une belle réalisation de la Compagnie "Parciparla".







Durée: 70 minutes.







Jusqu'au 1erNovembre 2016







Les mardis à 21H30







THEÂTRE de L'ESSAÏON



01 42 78 46 42







Robert BONNARDOT









Robert Bonnardot - Octobre 2016



