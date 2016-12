Pub





François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." Les chanteuses Abyale , pour la sortie de son album « I ain't sorry » et la sortie de son livre « L'art délicieux d'apprivoiser sa voix » (Leduc Editions) , et Indhira luna, pour la sortie de - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Abyale



Révélée au public dans les années 90 avec des succès nationaux et européens en club (n°1 France avec « I wanna be your lover too » et « I don’t talk about L.O.V.E), la chanteuse franco-gabonaise entame une seconde carrière en 2010 avec des albums jazz où la «soul» est toujours présente.



Sensualité de la voix, âme « soul », rythmes funky-disco, envolées pianistiques et jazzistiques, chaleur des cuivres, I AIN’T SORRY est un album joyeux, ouvert, dansant ! L’album a été enregistré au studio de Meudon, avec les neuf musiciens de talent qui accompagnent Abyale sur scène : Sébastien Lovato (claviers), Julien Coulon (guitare), Roger Thomas (basse), Patrick Baudin (batterie), Stéphanie Malsa (chœurs), Yann Lupu (trompette), Jean-Marc Labbé saxophone), Kropol (trombone), et Cécile Ndebi (featuring scat sur « When Billie sings »).

“ C’est une voix de velours, une perle rare ... Son identité artistique, c’est avant tout la musique noire américaine, sans oublier ses racines africaines. Ses idoles : Billie Holiday, ou encore Nina Simone ; c’est du jazz festif, métis, bien ancré dans son époque ! Voici le soleil de l’âme noire, elle s’appelle Abyale...” Eric BASTIEN. France BLEU



« Pensez-y la prochaine fois que vous la voyez sur scène, en France, en Afrique, en Amérique… le son, l’énergie, la puissance du corps humain, vous avez là en instantané tout ce qui la caractérise …» Marina MIELCZAREK. RFI



Après avoir écouté l'album " Black Fanfare " (sorti en 2015), le magazine CAUSETTE est tombé sous le charme de la voix et de l'univers musical d'ABYALE et de ce fait, a décidé d'être partenaire de son nouvel album et de soutenir l'artiste tout au long de sa promotion (concerts, tournée...)



Indhira LUNA





de son vrai nom Indhira Nuñez est née un 6 Mai à Caracas, Venezuela.



Très tôt son amour pour la France verra le jour ainsi que sa passion pour la langue française qu'elle étudiera depuis son plus jeune âge.



Quelques années plus tard elle débarquera à Paris en suivant ses rêves.



Accompagnée de sa guitare et en connaissant déjà le répertoire des grands de la chanson française sur le bout des doigts. Avec juste quelques billets en poche et tous ses rêves, elle décide d’y rester et tenter sa chance.



C’est ainsi qu’une rencontre aussi inattendu qu'inespérée allait changer le cours de sa vie Le chanteur Alain Chamfort, comme dans un conte de fée il lui tend la main afin qu’elle puisse commencer sa carrière en France.



Depuis, artiste confirmée, auteur compositeur, interprète, danseuse, producteur et plus récemment comédienne.

Indhira Luna se produit dans les différentes scènes et cabarets de la ville lumière.

à Montmartre, Le Quartier Latin… et elle participe à différents concours, émissions de télé et radio et collabore avec des différents artistes de la scène française et internationale tel que Benjy de Nec Marrons et PARADISIO.

Et en 2015 elle chante pour la Jacksons family fondation.



Ainsi que nombreux concerts au Mexique, France et en Europe, Croatie, République tchèque, Finlande, Estonie, Danemark, Belgique...

Depuis 2008 elle nous fera découvrir divers chansons et compositions aux sonorités acidulées dont Ange et Démon, Mi Amor en 2013 et son dernier single« Oh Paris je t’aime » produit par elle-même sortie en Septembre 2015.

Indhira Luna est également très attachée à la vie » associative de la Ville de Paris tout particulièrement « La République de Montmartre » dont elle est membre active depuis 2015. Elle soutient également l’association « Les Souffles de l’espoir » dont elle est marraine depuis 2014, association qui aide les personnes atteintes de mucoviscidoses.



Ce subtil mélange de passion latine et de romantisme à la française ont fait d’Indhira Luna l’artiste qu’elle est aujourd’hui.

La plus latina d’artistes françaises et au même titre la plus française d’artistes latines.

Elle nous transporte avec des mélodies haut en couleur ainsi que l’enthousiasme et le dynamisme que la caractérisent vers des terres inconnus avec un mélange des rythmes variés pop, latino, électro, rock entre autres, son propre style ce qu’elle décrit comme « La Frech-Latino »



Aussi radieuse que le soleil et aussi énigmatique que la lune, cette mystérieuse fille de la lune et du soleil, partage avec son public une éclipse de joie et d’émotion avec sa voix d’ange et sa personnalité endiablée.



Indhira LUNA une artiste pas comme les autres, à découvrir dès maintenant.

Indhira LUNA la nouvelle voix de la pop french-latino !

Indhira Luna le soleil des nuits parisiennes!







Rédigé le 18-10-2016 à 18-10-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

