Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



LA FOLLEHISTOIRE DE MICHEL MONTANA















Télécharger le PodCast "LA FOLLEHISTOIRE DE MICHEL MONTANA" Affiche

Oldelaf et Michel Berthier, en direct !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



OLDELAF, cela fait des années que les radios se le disputent pour leurs émissions.



En ce moment, il est sur RTL, avec Stéphane BERN.



Je l'avais vu avec Alain BERTHIER, dans un Festival parisien, et cela m'a donné envie de découvrir leur spectacle: "LA FOLLE HISTOIRE de MICHEL MONTANA".



Dans leur récit, on y retrouve mon ami Ticky Holgado, rencontré dès 1964. On le décrit comme Manager de Claude François, et on lui attribue un fils, Bigre !?!?!?



Ces deux garçons représentent une folie constructive de leur Show.



Oldelaf joue de la guitare, Alain Berthier, de la contrebasse fabriquée avec une poubelle et un manche à balai...



Il faut avoir du talent, pour si bien tourner tout, en dérision.



Deux drôles de zigotos, qui font rire la salle.







Durée: 1H15

Chaque Lundi à 20H00







THEÂTRE DU GRAND POINT-VIRGULE



01 42 78 67 03







Robert BONNARDOT















Copyright Robert BONNARDOT- Octobre 2016



Rédigé le 18-10-2016 à 18-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>