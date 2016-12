Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



BAISERS PAR LA TRUPE à PALMADE















Télécharger le PodCast "BAISERS par la Trupe à PALMADE" Affiche

La dernière création... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



La nouvelle création de "LA TROUPE à PALMADE", dont je ne rate jamais le dernier opus, c'est Le baiser dans toutes les situations possibles.



Du plus chaste au plus surprenant.



A l'écriture: Anne-Elisabeth BLATEAU, qui était déjà la secrétaire du rôle joué par Pierre PALMADE dans "Le Comique", et elle est un personnage récurrent de "Nos chers voisins", sur M6.



Alexandra CHOURAQUI



Agnès MIGURAS



Cédric MOREAU



Julien RATEL, le "Harold Llyod" de la troupe.



Les mêmes sont sur scène, avec en plus Joffrey PLATEL.



Ce n'est pas la meilleure de leurs créations, mais le sujet était difficile, et tous les comédiens sont magnifiques.



Le public présent à cette représentation est ressorti le sourire aux lèvres, repartant dans son quotidien, l'air heureux.

Mission accomplie, par cette Troupe, dont j'attends déjà la prochaine affiche, dans la sympathique salle de LA COMEDIE DE PARIS, où le public ne m'a pas semblé très attentif à remercier l'aimable ouvreuse....







Durée: 55 minutes







Jusqu'au 6 Novembre 2016







Les Dimanches à 16H00



Les Lundis à 20H00







LA COMEDIE DE PARIS



01 42 81 32 22







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 17-10-2016 à 17-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>