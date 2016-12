Pub





WWW.KITSCHETNET.FR > KITSCHETNET



LA RéVéLATION QUéBéCOISE GENEVIèVE MORISSETTE PASSE PAR NOS STUDIOS AVANT LA SOIRéE DU 25 !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec cette semaine, comme invitée la vedette…non pas américaine mais québécoise de notre Soirée Kitsch et Net du 25 ! Nous recevons en effet le nouveau phénomène venu du Québec : Geneviève Morissette, le nouveau phénomène venu du Québec !



Avant de l’applaudir le 25 à L’alimentation Générale, puis le 7 novembre à La Cigale, elle vous présentera son album haut en couleurs « Me Re v’la« , et chantera peut-être en direct son amour pour Michel Drucker…



Une soirée de gala pour s’éclater entre amis avec également Mat Hood, Bob Dirham et peut-être en guest stat l'icône des années 80 Arnold Turboust, pour 5 euros seulement en prévente et 7 euros sur place ! Pour réserver vos places, c’est ici :



https://www.yesgolive.com/lalimentation-generale/soiree-kitsch-et-net-4-la-200eme-en-live



Geneviève pasera donc par Kitsch et Net avant d’intégrer, nous en sommes conaincus, le « divan rouge » de « Vivement dimanche prochain« … Nous profiterons également de son passage dnas l’émission pour lui faire découvrir d’autres « dinosaures » du PAF : Pierre « magic » Tchernia, à qui nous rendrons l’hommage qu’il mérite à travers le générique des « Enfants de la télé« , mais ausisi Jacques Martin !



Notre rubrique VidéoKITSCH est en effet consacrée à « La lorgnette« , la valeusruse suite du « Petit rapporteur » sur Antenne 2 de 1977 à 1978. Avec toujorus à ses côtés Stéphane Collaro ou encore Pierre Bonte. Et après « La pèche aux moules » ou encore « mam’Zelle Angèle », cette émlission avait droit également à son générique chanté par toute l’équipe : « Par le petit bout de la lorgnette » !



Nous réunissons toutes ces œuvres musicales, oubliées ou jamais connues, dans notre « kitschenette », pour vous mitonner une cuisine sonore nouvelle et non calorique (ou si peu…) aux parfums inédits et savoureux !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 16-10-2016 à 16-10-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>