LE PERRAY EN YVELINES > LES TALENTS DU JAZZ !



LES TALENTS DU JAZZ

















Un voyage sonore au pays du jazz et de ses influences. Lun 22h,Jeu 22h, Dim 07h. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Ella Fitzgerald, née le 25 avril 19171 à Newport News et morte le 15 juin 1996 à Beverly Hills, est une chanteuse de jazz américaine. Avec une tessiture de trois octaves, elle est remarquable pour la pureté de sa voix et sa capacité d'improvisation, particulièrement en scat. Elle est l'une des principales représentantes du jazz vocal.



Rédigé le 16-10-2016 à 16-10-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

Document sans titre