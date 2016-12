Pub





NOTRE DAME DE PARIS à L'HONNEUR SUR YVELINES RADIO DANS LES ARTISTES ONT LA PAROLE

















Julien ROMANO vient se confier et défendre Notre Dame de Paris au micro de Solene NAVARRE et de Michel BERGER - Michel BERGER (Yvelines Radio).



Les Artistes ont la Parole partage le Micro à Julien Romano afin de parler de Notre Dame De Paris en présence de Solene NAVARRE et de Michel BERGER



Pour retrouver les podcasts de l 'émission , rendez vous sur le site officiel.



http://www.michelbergeranimateurradio.fr



Rédigé le 16-10-2016 à 16-10-2016 par Michel BERGER (Yvelines Radio).

