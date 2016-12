Pub





Et de Trois ! Je devrais même dire "quatre", car Alexis MICHALIK, je l'ai applaudi pour la première fois en 2009 au Vingtième Théâtre, et j'ai revu "LA MEGERE A PEU PRES APPRIVOISEE", en 2010 au Splendid.



Mais le style est arrivé avec "LE PORTEUR D'HISTOIRES", vu deux fois au Studio de la Comédie de Champs-Elysées, où il se joue toujours.



J'ai vu aussi deux fois "LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES", à La Pépinière Théâtre. Une vraie merveille.



Inutile de dire, que je suis tombé sous le charme de "EDMOND".



C'est l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac, jusqu'à la Première au Théâtre de la Porte Saint-Martin.



Comme toujours, chaque tableau s'enchaîne à merveille, les comédiens sont aussi les régisseurs d'un soir.



Alexis MICHALIK, a reçu deux Molières, depuis ses débuts, comme auteur et metteur en scène..



C'est Guillaume SENTOU, qui est Edmond ROSTAND, tout le monde se souvient du duo très drôle: "Garnier et Sentou".

Dans la distribution, Nicolas LUMBRERAS, dont je suis le parcours depuis près de dix ans. Entre autres rôles, dans cette pièce, il est Georges FEYDEAU... Ce qui est curieux, car il fait un beau succès depuis des mois, avec "Cousins comme Cochons", et dans les critiques on le compare justement à Feydeau...



Comme toujours dans les spectacles d'Alexis MICHALIK, la distribution est talentueuse:



Il y a aussi,



Anna MIHALCEA



Christian MULOT



Christine BONNARD



Jean-Michel MARTIAL



Kévin GARNICHAT



Pierre BENEZIT



Pierre FOREST



Régis VALLEE



Stéphanie CAILLOL



Valérie VOGT

Scénographie: Juliette AZZOPARDI



Lumières: Arnaud JUNG



Costumes: Marion REBMANN



Musiques: Romain TROUILLET



Assistante: Aida ASGHARZADEH



Combat: François ROSTAIN







La salle était pleine, pas un strapontin de disponible.



Un merveilleux moment de bonheur, le Théâtre, comme on l'aime.







Durée: 1H55







Du Mardi au Samedi à 21H00



Matinée le Dimanche à 16H30







Robert BONNARDOT







