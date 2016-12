Pub





LE CHIEN DE ERIC-EMMANUEL SCHMITT















LE CHIEN, fait partie d'un recueil de Nouvelles, "LES MESSIEURS de BRUXELLES", de Eric-Emmanuel SCHMITT.







La Mise en Scène est de Jean-Claude BROCHE et de Marie-Françoise.



Deux comédiens: Mathieu BARBIER et Patrice DEHENT.



Un récit poignant, intense. Quel est le secret de Samuel HEYMANN, un ancien médecin de village, dans un petit bourg du Hainaut, une province de Belgique.



Comment expliquer cette fidélité à ses chiens successifs, qui portent tous le même nom: ARGOS, et sont de la même race: Beauceron.



Un spectacle qui serait autre sans le talent et la Présence des deux comédiens.







Lumières et Son: Michaël OUDOUX



Costumes: MARIEF



Affiche: Jean FERNANDEZ

Lundi 20H00



Jeudi et Vendredi 19H00



Samedi 15H00 et 19H00



Dimanche 17H00 et 19H00







THEÂTRE RIVE GAUCHE



01 43 35 32 31







Robert BONNARDOT











