Ane pas manquer pour ceux qui aiment Duras... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Ce spectacle réunit et assemble plusieurs textes de Marguerite DURAS.



Un adaptation de Claire DELUCA et Jean-Marie LEHEC, qui signent aussi la Mise en Scène..



Comme les thèmes sont similaires, tout s'enchaîne à merveille, dans une narration linéaire étonnante.



Les deux personnages, une femme et un homme, interprétés par les deux adaptateurs, nous donnent l'illusion d'une conversation à bâtons rompus, en un seul récit, alors que nous les savons multiples.



Un superbe travail, intelligent et subtil, avec la talent de l'absurde, si souvent cultivé par l'auteur.



Ceux qui aiment Marguerite DURAS, ne peuvent manquer ce spectacle !







