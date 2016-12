Pub





Une gentille comédie romantique... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Cette pièce de Marielle MAGELLAN, a d'abord été un roman, (Editions Julliard), un film avec Isabelle CARRE et Patrick BRUEL, et revient au théâtre avec la talentueuse Barbara SCHULZ, ("La Parisienne", "Le Donneur de bain" et le vulgaire et gratuitement grossier "King Kong Théorie").



Cette éternelle jeune femme, reste dans nos souvenirs la pétillante interprète de "Joyeuses Pâques", avec Jean Poiret.



Pascal ELBE, c'est la première fois que je le vois sur scène. On finit par trouver son personnage sympathique...



En revanche, chaque fois que j'ai eu le plaisir d'applaudir Valérie DECOBERT, j'ai toujours souligné sa justesse de ton, et son dynamisme. ("Ticket Gagnant" ou "Palier de Décompression").



La Mise en Scène est de Anouche SETBON, assistée de Fanette BARRAYA.







Décor et Costumes: Oria PUPPO



Lumières: Patrick CLITUS



Musique: Le merveilleux Michel WINOGRADOFF







Une gentille comédie romantique, sans surprise, avec une fin annoncée.

Du Mardi au Samedi à 19H00



Matinée le Samedi à 16H30







Durée: 1H20







THEÂTRE DE L'ATELIER



01 46 06 49 24







Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



