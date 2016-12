Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



IMAGIENAIRE AU STUDIO MARIE-BELL THéâTRE DU GYMNASE















Télécharger le PodCast "ImagieNAIRE au Studio Marie-Bell Théâtre du Gymnase" Affiche

Les enfants sont sous le charme... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Carlos VAQUERA est Espagnol, parle anglais et vit en Belgique. Il se produit partout, dans le monde.



Il aurait reçu un Mandrake d'Or, qui est à la Magie, ce que le César est au cinéma.



En un tout petit peu plus d'une heure, il fait du mime, des tours de prestidigitation, connus de tous, mais à sa façon, ainsi qu'un peu de "mentalisme", toujours à sa sauce.



Comme il le répète plusieurs fois, il est l'auteur de ses textes, mais l'interprétation est... En devenir.



Sa directeur d'acteur: Kathleen SCHULTZ, a encore du pain sur la planche.



Une belle partition musicale de Paul PASQUIER.







Les enfants qui étaient là ce soir, étaient sous le charme, il sait bien leur parler.



Un garçon sympathique, servi par une régie qui fait bien son travail.



A revoir, dans un an ou deux pour moi, mais ne vous privez pas du plaisir de le découvrir, surtout si vous avez des enfants.



Durée 1H05







Les Lundis et Mardis à 20H00



Matinée les Dimanches à 15H00











THEÂTRE DU GYMNASE



Studio Marie-Bell



01 42 46 79 79







Robert BONNARDOT















Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 12-10-2016 à 12-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>