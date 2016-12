Pub





François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..." la comédienne Marie Hélène Lentini à l'occasion de ses rôles dans les pièces « Coiffure & Confidences » & " Fleur de Cactus" (Actuellement en tournée) - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Marie-Héléne Lentini est une actrice française.

connue pour son rôle d'Anne-Marie Truche dans la série télévisée Pep's









Coiffure et confidences



Joies et peines s'enchevêtrent dans cette ode à la vie et à la solidarité féminine, adaptation d'une pièce de Robert Harling.



Servie par six comédiennes sensationnelles, dont les personnages s'épanche sur leur vie et parlent sans langue de bois, cette comédie douce-amère, qui a pour décor le salon girly de Thérése Paimpol, déborde de tendresse et d'émotion.



A Savoir :

Auteur : Robert Harling

Artistes : Anne Richard, Léa Francois, Marie- Hélène Lentini, Sandrine Le Berre, Issabelle Ferron, Brigitte Faure

Metteur en scène : Dominique Guillo





http://www.billetreduc.com/166041/evt.htm







Fleur de cactus





Mensonges, quiproquos et portes qui claquent : Fleur de Cactus, une comédie dans la plus pure tradition du boulevard.



Mentir à sa maîtresse n'est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre les choses au clair. Heureusement Julien a une assistante dentaire dévouée... malheureusement elle est amoureuse de lui et très susceptible !





Auteur : Barrillet et Grédy

Artistes : Catherine Frot, Michel Fau, Patrick Ligardes, Mathilde Bisson, Wallerand Denormandie, Marie-Hélène Lentini, Frédéric Imberty, Audrey Langle

Metteur en scène : Michel Fau



http://www.billetreduc.com/166448/evt.htm



Rédigé le 11-10-2016 à 11-10-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

