PARTISANS DE RETOUR AU THéâTRE DE LA CONTRESCARPE















Un petit bijou !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



J'ai vu ce spectacle en mai 2014, et je suis tombé sous le charme.



Il y a de l'émotion, et une vérité historique.



Toute l'action se passe dans l'antichambre du seul et unique Conseil National de la Résistance, le 27 mai 1943... (Et j'ai vu la pièce le 27 mai 2014).



Une oeuvre de Régis VLACHOS, c'est un petit bijou, d'après une idée de François BOURCIER, qui signe là, une très belle Mise en Scène., assisté de Pauline CORVALLEC et Aline GALLET.



Jean-Hugues COURTASSOL est époustouflant!



(Vous pouvez trouver la chronique détaillée sur mon Blog, ou sur le site de Yvelines Radio)



Si vous avez raté la première série de représentations, ne loupez pas ce retour, au Théâtre de La Contrescarpe !

Une belle soirée !!!



Du Lundi au Mercredi à 19H30







Durée: 1H20







THEÂTRE DE LA CONTRESCARPE



01 42 01 81 88







Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 11-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

