J'ai assisté cet après-midi, à une façon de conférence, qui réunissait Paul FOURNEL, l'auteur de "Anquetil tout seul", (Editions du seuil).



Roland GUENOUN, qui a transformé cet Essai en une pièce de théâtre, que je recommande vivement.



Anquetil est incarné par Matila MALLIARAKIS, avec lequel j'ai échangé quelques mots à l'initiative de Sandrine Donzel, l'attachée de presse.



Il y avait aussi la jolie Clémentine LEBOCEY, qui jour Janine sans laquelle le champion ne serait pas devenue la "star" du cyclisme.



Stéphane OLIVIE BISSON, n'avait pu être là, il ne faut pas l'oublier, il joue plusieurs rôles, et fait l'émerveillement de tous.



J'ai parlé de ce spectacle à des cyclistes qui viennent chaque jour, tourner des heures autour de l'hippodrome de Longchamp, nombre d'entre eux sont venus au Studio Hébertot, et le bouche à oreille fonctionnant, bien d'autres vont les imiter.







Ne manquez pas cette affiche, qui devrait s'arrêter le 13 novembre. Une représentation qui restera inoubliable..

J'ai quitté cette conférence, débutée à 15H10, à 16H15, ayant rendez-vous un quart d'heure plus tard, j'espère ne pas avoir manqué trop de choses, c'était passionnant... Même si quelqu'un s'est invité au premier rang, n'ayant pas lu le livre, ni vu la pièce, juste venu faire un prêche sur le dopage, son message délivré, il a quitté la salle...







Foncez voir ANQUETIL TOUT SEUL







Durée:1H15







Du Mardi au Samedi à 19H00



Matinée le Dimanche à 17H00







STUDIO HEBERTOT



01 42 93 13 04



Robert BONNARDOT















Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016.



Rédigé le 11-10-2016

