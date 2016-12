Pub





LE ROUGE ET LE NOIR L'OPERA ROCK ! AU PALACE















S'il est un spectacle musical à ne pasmanquer, c'est celui là... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Le 31 mai dernier, j'ai assisté au Show-Case de: LE ROUGE ET LE NOIR, d'après Stendhal.



Cela m'a donné envie de voir ce spectacle en son entier.



Et je ne suis pas déçu.



Voila un Opéra-Rock, tout à fait réussi.



La musique de ZAZIE, les paroles de Vincent BAGUIAN, font merveille.



François CHOUQUET et Laurent SEROUSSI, sont co-auteurs de la Mise en Scène.



Les costumes sont de Frédéric OLIVIER.







Tous les artistes sur scène méritent leurs rôles: CÔME, HAYLEN, Julie FOURNIER, Patrice MAKTAV, Michel LEROUSSEAU, Cynthia TOLLERON, Elsa PERUSIN, Philippe ESCANDE, et une mention particulière pour Yoann LAUNAY, dont la tessiture vocale est exceptionnelle.







Les décors sont intelligents et bien réalisés.

Et ce spectacle ne serait pas ce qu'il est, sans la performance de l'orchestre en Live:



Sabrina BOUDAOUD à la basse



Camille BIGEAULT à la batterie



Brice MIRRIONE au clavier



Sylvain BLANQUART aux percussions.



Il y avait ce soir une guitare en plus, dont je ne trouve le nom nulle part...







Il y a une multiplicité étonnante de spectacles musicaux en ce moment, s'il en est un à ne pas manquer, c'est bien LE ROUGE ET LE NOIR.











Du Jeudi au Samedi à 20H30



Matinées le Samedi à 15H00



Matinées le Dimanche à 17H00

THEÂTRE LE PALACE



01 40 22 60 00











Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 09-10-2016 à 09-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

