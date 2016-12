Pub





Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec cette semaine, un hommage tout particulier à ‪‎Prince‬ ! Nous vous avons concocté pour l’occasion des reprises étonnantes du « Kid de Minneapolis« , et peut-être par notre invité lui-même, qui sait ?



Nous recevons en effet cette semaine ZEBRA, artiste et roi incontesté du bootleg, et ancien du mythique combo Billy The Kick et les gamins en folie ! Après une série d'EP, il revient avec un album complet intitulé "Plaisirs et dissidence", qui sortira le 11 novembre. Mais chacun peut participer à sa distribution, en le commandant jusqu'à ce 22 octobre sur Ulule !



C’est également de son trou que nosu extirperons la VideoKITSCH de la semaine : la série des années 90 « Classe manequin« , avec en vedettes 3 jeunes mannequins-actrices qui se sont également improvisées chanteuses : Vanessa Demouy, Christine Lemler et Anne-Charlotte Pontabry, alias « Cachou » !



Des foules d’anécdotes comme la présence dans la Série de Laurent Lafitte, maître de cérémonie du Festival de Cannes cette année, sont égameement au porogramme toute cette semaine dans notre très « purple » Kitsch et Net !



Nous réunissons toutes ces œuvres musicales, oubliées ou jamais connues, dans notre « kitschenette », pour vous mitonner une cuisine sonore nouvelle et non calorique (ou si peu…) aux parfums inédits et savoureux !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 08-10-2016 à 08-10-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

