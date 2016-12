Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



PIGMENTS DE NICOLAS TAFFIN















Télécharger le PodCast "PIGMENTS de Nicolas TAFFIN" Affiche

VOUS SEREZ SOUS LE CHARME !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



PIGMENTS, est une pièce bien écrite, très originale de Nicolas TAFFIN, l'un des comédiens.



Elle est mise en scène par la pétulante Elodie WALLACE, co-auteur et inoubliée interprète du"Journal de Brigitte Jaune".



Je ne connaissais pas Mathilde MOULINAT, et je ne sais pas grand chose d'elle. Quelle merveilleuse comédienne, sinon qu'elle est étiquetée "Théâtre contemporain".



Il faut souhaiter qu'elle ne soit pas perdue pour la Comédie, car une aussi jolie jeune femme, avec ce talent évident serait une grande force, pour le devenir du rire...







Nicolas TAFFIN, n'est pas en reste, il est très doué.







Une jolie comédie romantique, vous en ressortirez charmés.







Une musique qui colle à l'écriture de Diane POITRENAUD.



Lumières: Jean-Philippe de OLIVEIRA.







Durée: 1H10

Une très jolie soirée, avec deux comédiens qui méritent d'être connus et reconnus.











THEÂTRE DE LA CONTRESCARPE



01 42 01 81 88











Robert BONNARDOT















Copyright Robert Bonnardot Octobre 2016



Rédigé le 08-10-2016 à 08-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>