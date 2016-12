FULL METAL SHOW > FULL METAL SHOW



Retrouvez le second épisode de l'émission 100% métal de Yvelines Radio 88.4 FM - FULL METAL SHOW (Yvelines Radio).



Que d'émotions dans la seconde édition du Full Metal Show sur Yvelines Radio FM 88.4!



Retrouver en PODCAST ce nouvel épisode avec le groupe Inner Reflections en interview. La setlist des titres diffusés ce soir sera communiquée sur notre Facebook dans les prochains jours.



Le FULL METAL SHOW, c'est des nouveautés, des chroniques, des news et du gros bourrin pendant 2H!



Retrouvez nous le jeudi 3 novembre à 20h pour un nouveau direct de folie avec en interview le groupe Mekaora.







Rédigé le 06-10-2016 à 06-10-2016 par FULL METAL SHOW (Yvelines Radio).

