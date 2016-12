Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



RUE DE LA BELLE ECUME LE RETOUR















Télécharger le PodCast "RUE DE LA BELLE ECUME LE RETOUR" Affiche

Un spectacle que je ne me lasse pas de revoir... - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



"RUE DE LA BELLE ECUME", est un spectacle merveilleux, que je ne me lasse jamais de revoir.



Ils étaient ce soir au Théâtre TREVISE, et ils y seront le 30 novembre à 20H00.







Si vous n'avez jamais vu cette pépite, ne ratez pas la prochaine date. Il y a de la poésie, de l'imaginaire, et beaucoup de talents sur scène.



Sur mon Blog, en cherchant bien, vous trouverez toutes les émotions de mon écriture, pour cette belle production, applaudie plusieurs fois, et toujours prêt à y retourner. !!!







Robert BONNARDOT







THEÂTRE TREVISE



01 45 23 35 45

















Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 06-10-2016 à 06-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>