L'AMOUR EST SUR LE NET















Ne vous fiez pas à ce très mauvais titre...



Le titre de la pièce est très mauvais, et ne reflète pas cette comédie... Gentillette...



On nous dit que c'est la nouvelle création de Laure CHARPENTIER, mais je ne sais pas qui c'est? J'ai cherché dans mes archives, en vain, qui me dira le titre de ses autres affiches???







La Mise en Scène est de l'excellent Jean-Christophe BARC, que j'aime beaucoup et qui joue là, plusieurs rôles, et improvise bien à propos à la surprise de sa partenaire...







Catherine GRIFFONI et Julie ARNOLD, sont les "petites dames" qui cherchent l'amour et jouent au Casino.



Hugo LEBOEUF, l'un des soupirants... Et ne cherchez pas Camille DIDIER, dans un annuaire de comédiens.



J'ai cru voir arriver la petite soeur de Marie-Pierre Casey... En fait derrière cette "Camille", se cache Denise PETITDIDIER,qui gère à la fois le Théâtre Daunou et la Comédie Caumartin.



En la voyant débarquer, je me suis demandé ce qu'ils ont tous à vouloir monter sur scène, une nouvelle mode insinué par Drucker?Denise, n'est pas si mauvaise que ça, mais quelle idée de jouer ce rôle?



Une comédie, avec quelques bonnes répliques.



La vraie vedette de la soirée, c'est Nicolas VITIELLO, personnage central qui fait vivre les autres.







Quel dommage d'afficher un titre aussi mauvais, qui va en dissuader beaucoup... d'aller plus loin...







Costumes: Virginie HOUDINIERE



Musique: Pier BLACHE







Du Mardi au Samedi à 20H45



Matinée le Samedi à 17H00











Durée: 1H20

THEÂTRE DAUNOU



01 42 61 52 12



Robert BONNARDOT













Copyright Robert Bonnardot - octobre 2016



Rédigé le 05-10-2016 à 05-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

