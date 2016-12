Pub





MAUPASSANT AU BORD DU LIT > UNE HEURE AVEC



" UNE HEURE AVEC..." FREDERIC JACQUOT,LINA VEYRENC,ELISA BIRSEL















Télécharger le PodCast "" UNE HEURE AVEC..." FREDERIC JACQUOT,LINA VEYRENC,ELISA BIRSEL" Affiche

François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..."le comédien Frédéric Jacquot & les comédiennes Elisa Birsel et Lina Veyrenc pour leur spectacle « Maupassant au bord du lit » (au Théâtre de l' Archipel à paris , à partir du 18 Octobre ). - François JOYEUX (Yvelines Radio).



Maupassant au bord du lit

L'Archipel , Paris



Un Maupassant drôle et méconnu dans lequel le genre féminin est à l'honneur !



Un Maupassant drôle et méconnu dans lequel le genre féminin est à l'honneur !

Attaché à sa liberté, Maupassant aimait trop les femmes pour sacrifier l'ivresse des aventures sans lendemain au conformisme d'une relation exclusive. Il n'était ni goujat ni hypocrite et exhortait avec sincérité ces dames à des vagabondages équivalents.



Les personnages extraits de ces nouvelles sont tantôt de sacrées chipies, tantôt de marginales intrigantes, elles évoquent leurs secrets d'alcôves avec une irrésistible drôlerie.





Cinq femmes au boudoir croquées avec tendresse et malice par un Guy de Maupassant drôle et méconnu.



LE SIGNE

Une jeune épouse repentante mais émoustillée confesse à sa meilleure amie sa toute première aventure extraconjugale.

LES CARESSES

L’acte amoureux indispensable preuve d’attachement pour l’homme aimant, redouté par la femme aimée, devient l’objet d’une enfiévrée correspondance entre les amoureux.

SAUVÉE

Trop tôt et mal mariée, une jeune femme n’a plus qu’une issue, le divorce. encore, faut-il que le « détestable » mari en porte l’entière responsabilité. Heureusement l’ingéniosité et la solidarité féminine peuvent tout.

MOTS D’AMOUR

Sois belle et tais-toi ! cette misogynie est bien horrible sans doute mais les mots d’amour de nos petits êtres aimés peuvent parfois devenir de véritables maux d’amour.

LE BORD DU LIT

Le mari volage adepte des amours tarifées, pris au piège par sa propre épouse qui se révèle être, pour lui, la plus tentante des cocottes.







Auteur : Guy de Maupassant

Artistes : Elise Birsel, Lina Veyrenc, Frédéric Jacquot

Metteur en scène : Frédéric Jacquot



http://www.billetreduc.com/171817/evt.htm







http://coursdetheatrefjacquot.com/



Rédigé le 04-10-2016 à 04-10-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>