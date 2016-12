Pub





FEMME FEMME FEMME PAR LES DIVALALA















Télécharger le PodCast "FEMME FEMME FEMME par LES DIVALALA"

Le plus original des spectacles !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



J'ai vu les DIVALALA, pour la première fois, en janvier 2013, pour leur spectacle "Chansons d'amour traficotées".



Dans la petite salle de l'Essaïon, nous étions une petite dizaine.







Je retourne les voir dix mois plus tard, en octobre 2013, salle pleine, strapontins et des gens assis sur les marches.







En novembre 2015, elles sont au théâtre des Mathurins, et quand j'arrive, je n'en crois pas mes yeux, une file d'attente qui va jusqu'à la rue Tronchet.







Alors c'est un vrai plaisir de les retrouver ce soir, au Théâtre Trévise, (salle comble), pour leur nouvel opus : FEMME FEMME FEMME.







Angélique FRIDBLATT, Gabrielle LAURENS et Marion LEPINE..







J'ai pu les applaudir - séparément - toutes les trois, dans d'autres spectacles.

La Mise en Scène est de Freddy VIAU et c'est Raphaël CALLANDREAU qui fait - depuis toujours - les orchestrations.







Costumes et Coiffures: MONMARIN, assisté de Claire BINET.



Chorégraphies: Cathy ARONDEL



Scénographie: Nicolas DE FERRAN



Lumières: James GROGUELIN



Son: Olivier COQUELIN.







Un spectacle follement original, avec des trouvailles savoureuses.



Si vous ne les connaissez pas encore, il est grand temps de les découvrir.!!!







Durée: 1H20







Chaque Lundi à 19H30

THEÂTRE TREVISE



01 49 95 09 51











Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 04-10-2016 à 04-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

