Un voyage sonore au pays du jazz et de ses influences. Lun 22h,Jeu 22h, Dim 07h. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Annekei est une musicienne originale et talentueuse danoise qui a grandi dans une famille de musiciens. Ses parents étaient tous deux musiciens de jazz et ses 4 frères - tout comme elle - maîtrisent leurs instruments à un très jeune âge. Elle chante, joue du piano, de la guitare écrit ses paroles.....





Rédigé le 03-10-2016

