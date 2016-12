Pub





RESISTE A EPERNAY















Un succès qui dure !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Pendant de longs mois avant le spectacle, le "tout show-biz" ne donnait pas cher de son avenir...



A telle enseigne, qu'ils me dissuadaient d'y aller.



Mais, on m'a vite dit le contraire, et en décembre 2015, je suis tombé sous le charme, avec en prime le sourire de France Gall à la fin du show.



J'ai déjà raconté comment Grégoire Colard, attaché de presse de France et de Michel BERGER, m'avait demandé de faire visiter Los-Angeles aux deux jeunes mariés, en 1976.



Ils sont arrivés, alors que j'étais tout juste réveillé, et c'est France qui - gentiment - a préparé le petit déjeuner, pour tout le monde.



Ce spectacle continue à séduire chacun, et il y avait foule ce week-end à Epernay au MILLELIUM.



Comme, à chaque représentation, les gens quittent leur fauteuil pour venir danser au pied de la scène.







Un succès qui ne se dément pas !!!

Ne ratez pas cette affiche, si elle passe près de chez vous !







07 et 08 octobre - NANTES - ZENITH NANTES METROPOLE



14 et 15 octobre - ST ETIENNE - ZENITH



21 et 22 octobre - AMIENS - ZENITH



04 et 05 novembre - MONTBELLIARD -L'AXONE



11 et 12 novembre - RENNES - MUSIKHALL



18 et 19 novembre - TOURS - PARC DES EXPOSITIONS.



25 et 26 novembre- PAU- ZENITH



16 et 17 décembre- LIMOGES - ZENITH



21 - 22 - 23 décembre - LILLES - ZENITH ARENA







RESISTE



LA COMEDIE MUSICALE







Robert BONNARDOT



Rédigé le 02-10-2016 à 02-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

