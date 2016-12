Pub





WWW.KITSCHETNET.FR > KITSCHETNET



LA RENTRéE DE KITSCH ET NET TOUT EN PARODIES... AVES LES ACCROS !

















Lundi de 19h à 20h, mercredi de 7h à 8h et vendredi de 21h à 22h - KITSCH ET NET (Yvelines Radio).



Découvrez ou redécouvrez la musique kitsch, rétro, décalée proposée par notre équipe d’experts en kitschologie : Olivier, Frédérique, Julien & le Professeur Depuipeu.



Rejoignez-nous pour une heure de délires kitsch, avec cette semaine, pour cette première de la saison, une part belle faite aux parodies ! Grâce à nos premiers invités Jean-Philippe et Romuald, alias Les Accros, découvert à la télévision entre autres dans dans les émissions « La France a un incroyable talent » et « Bienvenue chez Cauet ».



Parmi les chansons que ces « daltons de la parodie » de Tarbes (Hautes-Pyrénées) se plaisent à détourner « Macumba » et un grand nombre de titres des « Stars 80″…



Vous retrouverez également toutes vos rubriques habuituelles parmi lesquelles la désormais indispensable « VidéoKITSCH », qui vous fait cette semaine redécouvrir un clip oublié de Stéphanie de Monaco…



La princesse vous replongera une derni_re fois vers l’été et vius enverra dans un autre paradis : l’Ile Maurice, pour un « Séga mauricien » chorégraphié de façon électrique… Est-il tourné à Port-Louis ou à Monaco ? Réponse dans l’émission !



Et ça n’est pas tout : nous vous dévoilerons également le programme de notre prochaine Soirée concert… à l’occasion de notre (déjà) deux-centième émission !



Nous réunissons toutes ces œuvres musicales, oubliées ou jamais connues, dans notre « kitschenette », pour vous mitonner une cuisine sonore nouvelle et non calorique (ou si peu…) aux parfums inédits et savoureux !



Retrouvez-nous lundi de 19h à 20h, mercredi de 9h à 10h, et vendredi de 21h à 22h, sur Yvelines Radio. Pour le meilleur et pour le rire…



Et pour poursuivre l'aventure, rendez-vous aussi sur notre site:



http://www.kitschetnet.fr



Rédigé le 01-10-2016 à 01-10-2016 par KITSCH ET NET (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>