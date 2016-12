Pub





Françoise Cadol vient nous presenter son actualité au sein des Artistes ont la Parole avec Solene NAVARRE et Michel BERGER - Michel BERGER (Yvelines Radio).



Les Artistes ont la Parole à la découverte de Françoise Cadol en presence de Solene NAVARRE, Grâce De CAPITANI, Stéphanie TERRIEN, Delphine FREYSSINET, Annabelle NAKACHE et de Michel BERGER.



