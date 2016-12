Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS



THE JERSEY BOYS AUX FOLIES BERGERE















Télécharger le PodCast "THE JERSEY BOYS aux FOLIES BERGERE" Affiche

L'histoire de Frankie VALLI AND THE FOUR SEASONS - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Le spectacle commence par l'une des versions de "Oh, what a night" popularisée en France et en Italie par Claude François. ("Cette année là".)







Ce show raconte l'histoire (en italien, sur-titré en français), du groupe FANKIE VALLI and the Four Seasons, qui a - entre autres - écrit ce titre.



Nous assistons ici à une version de scène du film "Jersey Boys", réalisé par Clint Eastwood, en 2013.







N'ayant eu ni dossier de presse, ni flyer au théâtre, je ne peux citer aucun artiste de la distribution...



Comme une bonne centaine de personnes, je suis parti à l'entracte, peu séduit par cette représentation, dont il faut pourtant souligner le travail de la Mise en Scène.



Des tableaux rapides, des accessoires en nombre, qui ne servent que quelques dizaines de secondes, entrent et sortent du plateau, c'est du beau travail.



Dommage que tout soit trop mécanique dans l'interprétation, et manque singulièrement d'âme...

Je me suis ennuyé, et je suis persuadé que si j'avais vu cela en Italie, dans une belle salle, avec la promesse d'un agréable dîner à la sortie, j'aurais eu un autre ressenti...



Mais, 30 kms aller et retour, en scooter sous la pluie, pour si peu d'émotions... C'est bien décevant...







Jusqu'au 15 Octobre 2016







Du Mardi au samedi à 20H00



Matinée le dimanche à 15H00







Durée: 2H30 ( avec entracte )







LES FOLIES BERGERE



01 44 79 98 60











Robert BONNARDOT





Copyright Robert Bonnardot - Octobre 2016



Rédigé le 01-10-2016 à 01-10-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>