PYRENEES OU LE VOYAGE DE L'ETE 1843















UN SPECTACLE DE GRANDE CLASSE ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Ce spectacle est une adaptation de Sylvie BLOTNIKAS, (qui en a fait la Mise en Scène), de la plus méconnue des oeuvres de Victor Hugo.



Ce journal de voyage n'ira pas à son terme, Victor Hugo se trouvant confronté au drame absolu que peut connaitre un père.







C'est Julien ROCHEFORT, qui en a eu l'idée, et c'est tout naturellement que Sylvie Blotnikas a fait le reste, puisqu'elle est sa compagne, mère de ses enfants, et fidèle complice.



Encore une jeune femme talentueuse, sortie des Cours de Jean Périmony.







Julien Rochefort a de qui tenir, mais a une véritable personnalité. Voila quelqu'un de discret, à la carrière tranquille et prometteuse.







Lumières: Laurent BEAL, une référence !







C'est bien joué, très prenant, nous sommes sous le charme du comédien, et du récit.



Jusqu'au 8 Octobre 2016







Durée: 1H10







Du Mardi au Samedi à 19H00







THEÂTRE LE LUCERNAIRE



01 45 44 57 34















Robert BONNARDOT









Copyright Robert Bonnardot - Septembre 2016



Rédigé le 30-09-2016 à 30-09-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

