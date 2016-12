Pub





16 JUIN 1940 DE BRUNO JARROSSON















A voir sans faute ! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



Une pièce bien écrite par Bruno JARROSSON, servie par quatre comédiens talentueux.







Jean-Claude ROBBE, est Georges Mandel, né Louis-Georges Rothschild qui sera assassiné le 7 Juillet 1944, par des miliciens, fidèles au Maréchal.



Alain POCHET, est le Président Albert Lebrun, qui dira bien plus tard, regretter d'avoir nommé Pétain, Président du Conseil.



Didier VINSON, est Paul Reynaud;



Yves CARLEVARIS, est un très crédible Phlippe Pétain, et il signe cette Mise en Scène d'une sobriété historique.



On se croirait dans les pages animées d'un épisode de la deuxième guerre mondiale.







Décors: Gilles BOILLOT



Direction artistique: Michèle ULRICH



n spectacle à ne pas manquer, l'intimité d'un moment d'Histoire...







Jusqu'au 26 Octobre 2016







Durée: 1H20







Dimanches, Lundis, Mardis à 21H00



Mercredis à 20H00







LA MANUFACTURE DES ABBESSES



01 42 33 42 03











Robert BONNARDOT



Rédigé le 30-09-2016 à 30-09-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

