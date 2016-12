Pub





THEATRE > SORTIES à PARIS - 2



PRESENTATION SAISON 2016-2017 A LA FOLIE THEÂTRE















Télécharger le PodCast "PRESENTATION SAISON 2016-2017 A LA FOLIE THEÂTRE" Affiche

De belles soirées en perspective - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



LA FOLIE THEÂTRE, proposait aujourd'hui deux scéances de la présentation de sa saison Septembre 2016 - Juin 2017.







Pour les adultes: Beaucoup de pièces qui donnent envie, comme "LEGENDE", "LA VIE RÊVEE DES ANDES", "TOUT IRA BIEN", "LETTRE D'UNE INCONNUE", "VALJEAN" et le retour de "MADEMOISELLE FRANKEINSTEIN", etc...



Pour les enfants, que des merveilles, notamment avec un spectacle proposé par Emilie PFEIFFER ("La fée des Chaussettes"), avec la complicité de Coralie LASCOUX, lesquelles avec Hélène MOUCHEL forment LES BLA-BLA, meilleur trio d'improvisation, qui sont devenus une référence en la matière.







De belles matinées enfantines et de soirées de théâtre en perspective.











A LA FOLIE THEÂTRE



01 43 55 14 80



Rédigé le 30-09-2016 à 30-09-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

Document sans titre





>> Tous les articles >>