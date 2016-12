Pub





François Joyeux reçoit cette semaine dans " Une Heure Avec..."Jean Pierre & Sylvain Bugnon pour leur spectacle « avec vous jusqu'au bout » (au Petit Gymnase à partir du 30 septembre ), - François JOYEUX (Yvelines Radio).











Les frères Bugnon dans “Avec vous jusqu’au bout!”





Une comédie qui ne vous laissera pas de marbre !





Au début de cette comédie, deux collègues au chômage suivent une formation de croque-mort… profession qui ne connaît pas

la crise.

L’un est plutôt doué, assidu et appliqué et entraîne l’autre, cocu, déprimé et plutôt à la traîne.

Lors de leur formation, les circonstances les conduisent à devoir accueillir une famille en deuil et à s’occuper seuls d’une cérémonie funéraire, alors qu’ils ne sont encore que débutants…

Si l’on rajoute à leur incompétence le retard du curé et de l’organiste pris dans un accident de voiture, la présence de la femme du second dans la salle, venue assister aux adieux de son amant, s’ensuit alors un enchaînement de gags durant lequel le public, contraint de jouer le rôle de la famille, des proches et des amis venus assister à cette cérémonie pour le peu inhabituelle, rit à gorge déployée alors que ce n’est pas du tout de circonstances…





Une comédie de Pierre Naftule, Sylvain Bugnon et Jean-Pierre Bugnon

Avec Sylvain Bugnon et Jean-Pierre Bugnon Mise en scène par Pierre Naftule



Petit gymnase au Théatre du gymnase Marie-Bell,

75010 Paris



Du 30/09/2016 au 30/12/2016

Vendredi à 21h30





http://www.lesfreresbugnon.com/



Rédigé le 27-09-2016 à 27-09-2016 par François JOYEUX (Yvelines Radio).

