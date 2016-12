Pub





J'ai assisté aujourd'hui au Show Case du spectacle "Les Misérables".



Une façon pour moi de rajeunir, puisque j'étais de la soirée lors de la sortie de l'album en 1980, organisée par les disques TREMA, et Claude Laplace, l'attaché de Presse à l'époque, était dans la salle tout à l'heure...



Il s'agit bien de l'oeuvre originale de Alain BOUBLIL et Claude-Michel SCHONBERG.



Jean-Michel NATEL, co-signe maintenant les lyrics avec Alain Boublil.



Nous sommes dans une version française de ce spectacle, produit par Philippe BARREAU.



Une distribution de talents - 30 chanteurs - dont je vais distinguer le couple Thénardier (Christina KOUBBI et Ronan DUBOIS), mais surtout "Fantine", interprétée par Ita GRAFFIN, dont la voix est à l'image de l'émotion...







L'orchestre symphonique est dirigé par Alexandra CRAVERO.

Un spectacle qui doit être le reflet de ce qui est proposé à Londres ou New-York.







J'irais le voir, lors de son passage au Palais des Congrès de Paris.











Durée: 100 minutes avec entracte.











4 et 5 Mars 2017



PALAIS DES CONGRES DE PARIS



Et en tournée dans toute la France.







lesmiserablesenconcert.com











Robert BONNARDOT







Copyright Robert Bonnardot - Septembre 2016



