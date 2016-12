LE PERRAY EN YVELINES > RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE



RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE

















Nous découvrons différents aspects de la musique. Mar 22h, Ven 8h, Sam 7h - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Un artiste dit local, de Rambouillet et sa région. Des textes originaux, en français, une réaction pour rester un peu libre, loin des pollutions sonores, entre autres. Jacques Sendra nous livre un peu de lui-même et beaucoup de chansons à vendre et à revendre. Un entretien sur le rock punk qui a laissé des influences évidentes dans le rock des années actuelles.... Invité(e)(s) au studio : JACQUES SENDRA.



Rédigé le 26-09-2016 à 26-09-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

