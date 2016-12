LE PERRAY EN YVELINES > LES TALENTS DU JAZZ !



LES TALENTS DU JAZZ

















Un voyage sonore au pays du jazz et de ses influences. Lun 22h,Jeu 22h, Dim 07h. - Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).



Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est un guitariste de jazz belge né le 23 janvier 1910 à Liberchies en Belgique, et mort le 16 mai 1953 à Samois-sur-Seine. Son style de jeu et de composition a ensuite été suivi d'adeptes, donnant naissance à un style de jazz à part entière, le jazz manouche.



Rédigé le 26-09-2016 à 26-09-2016 par Pierre MINVIELLE SEBASTIA (Yvelines Radio).

