PEAU DE VACHE AU THéâTRE ANTOINE















Chantal LADESOU, Grégoire BONNET, Anne BOUVIER, à ne pas rater !!! - SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).



BARILLET et GREDY, ensemble ou séparément, ont fait les grandes heures du Théâtre de Boulevard, durant plusieurs décennies.



Pierre BARILLET, né en 1923, était dans la salle ce soir.







Ces deux-là faisaient régulièrement partie de la programmation de "Au Théâtre ce soir", proposé par Pierre Sabbagh.



Alors, Michel FAU, le metteur en scène, assisté de Damien LEFEVRE, nous ramène à cette belle époque.



On frappe les trois coups, avant que le rideau ne se lève, et à la fin Chantal LADESOU présente chaque comédien, et toute l'équipe technique.



Le décor n'est cependant pas de Roger Hart, mais de Bernard FAU.



Foin de Donald Cardwell, les costumes sont de David BELUGOU.







Pascale FAU, est la maquilleuse.... Une véritable histoire de famille, mais que voulez-vous, ils ont tous du talent...



La Mise en Scène est totalement déjantée. Les accessoires volent dans tous les sens...

Chantal LADESOU, fidèle à ce qu'on attend d'elle. Elle avait fait des efforts de prononciation dans "Nelson", ce soir il fallait la suivre... A telle enseigne que Grégoire BONNET s'est mis à bredouiller à son tour, et fou-rire de ces deux magnifiques comédiens.



J'adore Anne BOUVIER, elle me surprend à chaque fois, et quel charme !!!



Il y a aussi Urbain CANCELIER, Maxime LOMBARD, Stéphanie BATAILLE et Gérald CESBRON.







Lumières: Joël FABING.



Cette pièce se joue jusqu'au 31 décembre 2016.







La salle était pleine, et le sera !







Une bonne idée d'avoir remonté cette pièce de 1975, à l'époque mise en scène par le truculent Jacques CHARON, Michel FAU, en est vraiment le fils spirituel...







Durée: 1H45

Du Mardi au Samedi à 21H00



Matinée le Samedi à 16H00



Matinée le Dimanche à 16H00











THEÂTRE ANTOINE



01 42 08 77 71











Robert BONNARDOT











Copyright Robert Bonnardot - Septembre 2016



Rédigé le 25-09-2016 à 25-09-2016 par SORTIES A PARIS (Yvelines Radio).

